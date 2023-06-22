الرئيس يون يقترح إنشاء هيئة دولية تضع قواعد النظام الرقمي العالمي

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اقترح الرئيس "يون صوك يول" إنشاء هيئة دولية تُكلَّف بوضع اللوائح الخاصة بالنظام الرقمي العالمي، حيث شدد على الحاجة إلى معايير رقمية عالمية يشيع استخدامها في جميع أنحاء العالم.وأدلى "يون" بهذا التصريح أمس الأربعاء في أثناء حضوره منتدى باريس للرؤية الرقمية في جامعة السوربون في باريس، وقال إنه سيكون من المرغوب فيه أن تقود الأمم المتحدة الجهود ذات الصلة في محاولة لتأمين التوافق الدولي، مشيرا إلى أن العالم الرقمي ليس له حدود ويستلزم الاتصال والفورية.وأوضح "يون" أنه تم تمرير 40 قانونا متعلقا بالذكاء الاصطناعي في الدول حول العالم مؤخرا، وقال إن عددا من الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تعد مشروعا للقانون الرقمي للحقوق.كما أشار الرئيس إلى أنه كان قد شدد على الحاجة إلى إنشاء نظام رقمي جديد عندما تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي جامعة نيويورك في سبتمبر الماضي.