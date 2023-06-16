الرئيس يون يقول إن كوريا الجنوبية ستعزز التعاون والعلاقات مع فيتنام

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن عزمه تعزيز التعاون الأمني مع فيتنام حتى يمكن ترسيخ نظام قائم على قواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.صرح الرئيس بذلك في مقابلة أمس الأربعاء مع الوكالة الوطنية الفيتنامية للأنباء التي تديرها الدولة، بعنوان "فيتنام وكوريا الجنوبية تفتحان صفحة جديدة من التعاون الثنائي"، وذلك قبيل زيارته الرسمية التي تستغرق 3 أيام إلى فيتنام الواقعة في جنوب شرق آسيا.وقال "يون" إن كوريا الجنوبية ستواصل أيضا التعاون مع فيتنام في مجال الأمن البحري، معربا عن الأمل في توسيع التعاون الثنائي في الصناعات الدفاعية بناء على التفوق التكنولوجي الكوري الذي أثبت وجوده في السوق العالمية.وأكد الرئيس أن سيول ستواصل التعاون الذي يركز على المستقبل مع هانوي لضمان ازدهار البلدين معا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروع منحة جديدة بمناسبة زيارته الرسمية لمساعدة فيتنام على تعزيز قدراتها على إجراء بحوث في العلوم والتكنولوجيا.وقد غادر الرئيس الكوري فرنسا بعد ظهر أمس الأربعاء متوجها إلى فيتنام في أول زيارة يقوم بها إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا منذ توليه منصبه العام الماضي، وسوف يعقد غدا الجمعة مباحثات قمة مع الرئيس الفيتنامي "فوفون ثونغ" لمناقشة سبل توسيع وتطوير العلاقات الثنائية، والتي تم ترقيتها إلى مشاركة استراتيجية شاملة، بالإضافة إلى الاجتماع مع الأمين العام للحزب الشيوعي "نغوين فو ترونغ".