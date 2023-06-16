الرئيس يون يبدأ زيارته الرسمية إلى فيتنام اليوم الخميس

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بدأ الرئيس "يون صوك يول" زيارة رسمية إلى فيتنام اليوم الخميس، بعد اختتام رحلته التي استمرت 3 أيام إلى فرنسا للترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي.وغادرت الطائرة الرئاسية الكورية من باريس في حوالي الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء لتنقل "يون" إلى فيتنام في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام لتعزيز التعاون الثنائي.وسوف يسعى الرئيس الكوري خلال هذه الزيارة إلى إيجاد سبل لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين من خلال الالتقاء بعدد من الفيتناميين الذين يتعلمون اللغة الكورية وغير ذلك من الأحداث، مثل معرض المشاركة بين كوريا الجنوبية وفيتنام، وحدث للتبادلات الثقافية.وسوف يعقد "يون" غدا الجمعة مباحثات قمة مع الرئيس الفيتنامي "فوفون ثونغ"، بالإضافة إلى اجتماع مع الأمين العام للحزب الشيوعي "نغوين فو ترونغ".وقال المكتب الرئاسي إن "يون" سيناقش خلال الزيارة سبل توسيع وتطوير العلاقات الثنائية، والتي تم ترقيتها إلى علاقات مشاركة استراتيجية شاملة.ويرافق الرئيس في زيارته وفدٌ اقتصادي مكون من حوالي 200 رجل أعمال لتعزيز التعاون مع فيتنام في سلاسل التوريد ودفع التنمية الاقتصادية المشتركة.