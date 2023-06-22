الرئيس يون يحضر حفل استقبال للترويج لمعرض إكسبو بوسان العالمي

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حضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الأربعاء حفلَ استقبالٍ رسميا تم تنظيمه للترويج لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان" التي تقع في جنوب شرق البلاد.وفي حفل الاستقبال الذي أقيم في باريس، دعا "يون" إلى تقديم الدعم العالمي لملف "بوسان"، قائلا إن كوريا الجنوبية سترد الجميل للمجتمع الدولي مقابل ما تلقته من قبل، وذلك من خلال مشاركة خبراتها التنموية في معرض "إكسبو" العالمي.وكرر "يون" رؤيته التي طرحها في خطابه في اليوم السابق في خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، وهو الهيئة الدولية التي تشرف على المعرض، موضحا أن معرض "بوسان إكسبو" العالمي سيكون منصة حلول لمواجهة التحديات المعقدة والملحة للبشرية.وكان حفل استقبال كوريا الجنوبية هو الأخير من قبل الدول المرشحة، حيث عقدت المدينتان الأخريان، وهما الرياض السعودية، وروما الإيطالية، حفليْ استقبال مماثلين يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي.وحضر الحدث وفود من الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، بالإضافة إلى سياسيين من كوريا الجنوبية وعدد من قادة الأعمال.وأكد الرئيس "يون" أن "بوسان" مستعدة للترحيب بمعرض "إكسبو"، مشيرا إلى تجربة كوريا في استضافة معرض "ديجون" لعام 1993 ومعرض "يوسو" 2012.