رئيس البرلمان الكوري يزور فيجي ونيوزيلندا للترويج لمعرض إكسبو بوسان

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بدأ رئيس البرلمان الكوري "كيم جين بيو" جولة خارجية تشمل كلا من جزر فيجي ونيوزيلندا لحشد الدعم لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان".ووفقا لمكتب رئيس البرلمان، غادر "كيم" متوجها إلى فيجي بعد ظهر أمس الأربعاء في رحلة تستغرق 3 أيام، سيلتقي خلالها مع رئيس فيجي "ويليام كاتونيفير" لطلب دعم بلاده لملف استضافة "بوسان" للمعرض.وسوف يسعى "كيم" أيضا إلى إيجاد سبل لتوسيع التعاون الثنائي في الصناعات البحرية مع فيجي، التي تتمتع بمنطقة اقتصادية حصرية شاسعة مع وفرة من المعادن والموارد البحرية في أعماق البحار.ومن المقرر أن يقوم "كيم" بعد ذلك برحلة تستغرق 4 أيام إلى نيوزيلندا اعتبارا من يوم الأحد للالتقاء بـ"أدريان روراوي" رئيس مجلس النواب هناك، لطلب دعم نيوزيلندا لاستضافة معرض "إكسبو".وسوف يبحث "كيم" في نيوزيلندا فرص الأعمال هناك باستخدام التقنيات الكورية الصديقة للبيئة في قطاعات الهيدروجين والبطاريات والطاقة المتجددة الأخرى.