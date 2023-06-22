الشركات الأوربية تتعهد باستثمار 940 مليون دولار في كوريا الجنوبية

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تعهدت مجموعة من شركات التكنولوجيا الأوربية باستثمار 940 مليون دولار في كوريا الجنوبية في قطاعات البطاريات والسيارات وغيرها من الصناعات المتطورة.جاء ذلك خلال زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى فرنسا، التي اختتمت أمس، وبحسب المكتب الرئاسي الكوري، تعهدت 6 شركات أوربية بذلك خلال حفل توقيع أقيم في فندق في باريس بحضور الرئيس "يون"، حيث أعلنت شركة "إيميريس" الفرنسية الموردة للمواد الصناعية، عن خطة لبناء خط إنتاج في كوريا الجنوبية لمادة "أسوَد الكربون" الذي يستخدم في إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن.كما تعهدت شركة تكنولوجيا المواد البلجيكية "أوميكور" وشركة قطع غيار السيارات الألمانية "كونتيننتال" بتوسيع استثماراتهما في كوريا الجنوبية، بينما أعلنت شركة "نيلاكاست" البريطانية وشركة "إكوينور" النرويجية وشركة "سي آي بي" الدانماركية عن خطط استثمارية أيضا.ومن جانبه قدم الرئيس "يون" الشكر لتلك الشركات وتعهد بتهيئة أفضل بيئة استثمارية في العالم لتحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار بحرية في كوريا الجنوبية وخلق فرص عمل.وقال "يون" إن حكومته ستلغي بجرأة اللوائح التي تتعارض مع المعايير العالمية وتقدم الحوافز للشركات التي تسهم في صناعات التكنولوجيا الفائقة وسلاسل التوريد.