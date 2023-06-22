كيا وسام سونغ وإس كيه في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شركة مؤثرة

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اختارت مجلة تايم الأمريكية شركات "كيا أمريكا" و"سام سونغ" و"إس كيه" ضمن قائمتها لأكثر 100 شركة تأثيرا في عام 2023.وأصدرت المجلة الأمريكية قائمة هذا العام أول من أمس الثلاثاء، حيث وضعت "كيا أمريكا' في فئة "المبتكرين" لتطوير سيارتها الكهربائية، كما نشرت مقالا بعنوان "سباق كيا أمريكا غير المتوقع إلى قمة مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة".وقالت مجلة تايم إن "كيا أمريكا" تخلت في العام الماضي عن سمعتها في صناعة السيارات الرخيصة وحققت رقما قياسيا جديدا في المبيعات السنوية عندما أطلقت أول سيارة كهربائية بالكامل، وهي السيارة "إي في 6".كما اختارت المجلة كلا من "سام سونغ" و"إس كيه" في فئة "العمالقة"، ووصفت "سام سونغ" بأنها "رائدة في عالم الهواتف الذكية"، وقالت إنها احتلت المركز الأول وأصبحت قوة مهيمنة في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث تفوقت على شركة "آبل" في أوائل هذا العام.كما اختارت مجموعة "إس كيه" لقيادتها النمو في سوق السيارات الكهربائية من خلال بناء البنية التحتية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.