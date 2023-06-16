الحكومة الكورية تتظم جلسة شرح حول استقطاب الاستثمارات الإماراتية

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صرحت وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية بأنها بدأت في تشغيل نظام لتسليم العروض الاستثمارية إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنها قد نظمت جلسة شرح في هذا الشأن عُقدت في مجمع المكاتب الحكومية في مدينة سيجونغ، أمس.وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت خلال القمة بين الرئيسين الكوري والإماراتي في شهر يناير الماضي عن خطة لاستثمار 30 مليار دولار في كوريا، وبالتالي أجرت الحكومة والبنك الصناعي الكورييان مشاورات حول تلك الخطة مع شركة "مبادلة" الإماراتية للاستثمار، وتم من خلالها التوصل إلى نظام لتسليم العروض الاستثمارية يقوم بموجبه البنك الصناعي الكوري بتولي الشؤون ذات الصلة بالقطاع الخاص، ووزارة الاقتصاد والمالية بتولي شؤون القطاع العام.ومن المتوقع أن يتم تسليم العروض الاستثمارية التي تلبي المتطلبات ذات الصلة إلى الجانب الإماراتي من أجل مراجعتها.وفي جلسة الشرح التي عقدت أمس حضر مسؤولون من القطاع العام بما في ذلك الوزارات المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات العامة لمناقشة التقدم في استقطاب الاستثمارات الإماراتية والشؤون الأخرى ذات الصلة.ومن المقرر أن يعقد البنك الصناعي الكوري جلسة شرح مماثلة قريبا.