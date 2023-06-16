السياح الكوريون يمثلون ثلث السياح الأجانب في اليابان في مايو الماضي

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اتضح أن عدد السياح الكوريين كان الأكبر من بين السياح الأجانب الذين زاروا اليابان خلال شهر مايو الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية أمس، بلغ إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في شهر مايو الماضي مليونا و898 ألفا و900، وكان من بينهم 515 ألفا و700 كوري، لتحتل كوريا بذلك المركز الأول في هذا المجال، وتلتها تايوان بحوالي 300 ألف، ثم الولايات المتحدة بحوالي 180 ألفا.يشار إلى أن الصين لم تسمح بعد لمواطنيها بالقيام برحلات جماعية إلى اليابان، ولذلك ظل الكوريون يحتلون أعلى نسبة من بين الأجانب الذين يزورون اليابان خلال هذا العام.وقال التقرير إن إجمالي عدد الزور الأجانب إلى اليابان خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام قد بلغ 8 ملايين و638 ألفا و500، من بينهم مليونان و583 ألفا و400 كوري، بنسبة 29.9%.ومن ناحية أخرى، زاد عدد الزوار الأجانب إلى اليابان خلال الشهر الماضي بحوالي 13 ضعفا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لكنه انخفض بأكثر من 30% مقارنة مع شهر مايو من عام 2019 قبل جائحة كورونا.