سيول تستضيف مؤتمرا دوليا لمناقشة ضوابط الذكاء الاصطناعي

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من المتوقع أن تجري أجهزة المراقبة على المعلومات الشخصية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا الكبرى الدولية، مناقشات حول القيود على الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية.وصرحت لجنة المعلومات الشخصية واللجنة الحكومية للمنصات الرقمية بأنهما ستعقدان "المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات" في فندق "ذا بلازا" في منطقة "جونغ كو" في مدينة سيول، في الساعة العاشرة من صباح الغد الجمعة.وسيعقد المؤتمر تحت شعار "الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات: التحديات الجديدة والاستجابة لها"، ومن المتوقع أن تتم فيه مناقشة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والضوابط ذات الصلة وغيرها من الموضوعات.ومن المقرر أن تحضر المؤتمر اللجنتان الكوريتان وأجهزة المراقبة على المعلومات الشخصية في الدول الكبرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا واليابان، وعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب الشركات الكبرى مثل سام سونغ للإلكترونيات وغوغل وميكروسوفت وميتا.ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر تقديم السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واتجاه الضوابط المعنية من منظور الدول والأجهزة، ومناقشة اتجاه الضوابط بما في ذلك إرساء نظام الضوابط وسبل تعزيز التعاون بين الدول للاستجابة للقضايا الراهنة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.وقال "كو هاك سو" رئيس لجنة المعلومات الشخصية في كوريا إن هذا المؤتمر سيتيح فرصة قيمة لمختلف أطراف المصالح في أوربا والولايات المتحدة وآسيا للاستجابة الدولية الفعالة للتحول الرقمي الكبير الناتج عن توسع الخدمات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب البحث عن سبل التعاون في هذا الصدد.وتوقع أن يهيئ المؤتمر نقطة انطلاق لمواصلة الحوار متعدد الأطراف لحماية البيانات وتعزيز التعاون الدولي.