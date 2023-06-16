المنظمة الدولية للطيران المدني تدين بالإجماع صواريخ كوريا الشمالية

Photo : KBS News

أصدرت المنظمة الدولية للطيران المدني قرارا بالإجماع يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.وعقدت المنظمة الدولية الاجتماع العادي الـ229 لمجلس إدارتها في مدينة مونتريال الكندية يوم الاثنين، حيث تبنت بالإجماع القرار الذي تدين فيه إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ انتهاكا للقواعد الدولية، بما في ذلك اتفاقية شيكاغو.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن هذا القرار يدعو كوريا الشمالية إلى الالتزام الصارم بالاتفاقية وملحقاتها والإجراءات ذات الصلة.كما يتضمن القرار أيضا إدانة لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة باستمرار، وتهدد سلامة الطيران المدني الدولي.تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية شيكاغو عبارة عن اتفاقية دولية تنص على سيادة الدول على المجال الجوي وحق الطيران فوق الإقليم، وقد تم تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء عليها، وتشارك الكوريتان في عضويتها.وكان رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران "سالفاتوري شاكيتانو" قد أرسل خطابا إلى السلطات الكورية الشمالية يوم 30 من مايو الماضي يدعوها فيه الالتزام الصارم بالاتفاقية وقواعدها.كما سبق للمنظمة الدولية أن أدانت بقوة إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ، وذلك في قرارات صادرة عن مجلس إدارتها في عاميْ 2017 و2022.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن القرار الأخير يعبر مجددا عن الإرادة المتحدة للمجتمع الدولي بعدم السماح لكوريا الشمالية بانتهاك القواعد التي تهدد سلامة الطيران المدني الدولي.