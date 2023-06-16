مؤسسة نيكسون تكشف عن وثائق حول العلاقات الكورية الأمريكية

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نظّمت القنصلية الكورية الجنوبية في مدينة نيويورك ومؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق "ريتشارد نيكسون" مراسم تذكارية بشكل مشترك بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف الكوري الأمريكي، حيث كشفت مؤسسة نيكسون عن بعض الوثائق التي تتحدث عن العلاقات الكورية الأمريكية منذ 70 عاما.وقد كشفت مؤسسة نيكسون والإدارة الأمريكية للسجلات الوطنية عن ثلاثة أنواع من الملفات، تشمل أصول خطة إعادة إعمار كوريا الجنوبية التي وضعها الرئيس الكوري الأسبق "لي سُنغ مان" في عام 1953 بعد انتهاء الحرب الأهلية الكورية.وتحتوي هذه الخطة المكونة من 13 صفحة على إعادة تشكيل الشركات والصناعات الكورية من خلال إنشاء صندوق مالي لإعادة إعمار كوريا الجنوبية بقيمة 250 مليار دولار من رؤوس الأموال الأمريكية.كما تم الكشف عن جدول أعمال الزيارة التي كان قد قام بها الرئيس الأمريكي الأسبق "نيكسون" إلى كوريا الجنوبية بصفته نائبا للرئيس الأمريكي في عام 1953، إلى جانب البيان الرسمي الذي أصدره حينذاك.وصرحت مكتبة نيكسون بأن هذه البيانات يتم الكشف عنها للمرة الأولى.وخلال المراسم التذكارية التي أقيمت تحت شعار "ماضي وحاضر ومستقبل العلاقات الكورية الأمريكية"، قدّم 55 شابا كوريا وأمريكيا شاركوا معا في مراسم بلوغ سن الرشد الكورية التقليدية، التحيات والشكر إلى 6 من قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية.