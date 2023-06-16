بدء موسم الأمطار الغزيرة في كوريا الأسبوع القادم

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شهدت بعض المناطق في كوريا الجنوبية سقوط كميات من الأمطار صباح اليوم.ومن المتوقع أن يبدأ موسم الأمطار الغزيرة في مختلف أنحاء البلاد الأسبوع القادم، بهطول أمطار في جزيرة جيجو يومي السبت والأحد.وقبيل موسم الأمطار الصيفية، تشهد كوريا طقسا غائما طوال اليوم، وقد توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار في المناطق الداخلية ليلا.ويرجع السبب في ذلك إلى عدم استقرار الجو نتيجة لوجود كتلة من الهواء البارد على ارتفاع 5 كيلومترات.وسوف تبلغ كميات الأمطار المتوقعة ما بين 5 و40 ملليمترا في بعض المناطق الداخلية الوسطى ومقاطعتيْ شمال جولا وشمال كيونغ سانغ، بينما يُتوقع أن تشهد المناطق التي ستهطل عليها الأمطار، عواصف رعدية مصحوبة بهبوب رياح قوية.وبدءا من يوم الأحد القادم من المتوقع أن تصل كتلة الهواء البارد إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية لينطلق موسم الأمطار الصيفية الغزيرة فعليا بدءا بجزيرة جيجو.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد جيجو والسواحل الجنوبية سقوط كميات كبيرة من الأمطار يوم الأحد القادم، والمناطق الوسطى يوم الاثنين، وهو ما يعني أن جميع المناطق البلاد ستدخل موسم الأمطار الصيفية في وقت متشابه بفارق يوم أو يومين.كما توقعت أن تتدفق كتلة من الهواء الساخن ذو الرطوبة العالية إلى جميع أنحاء البلاد بدءا من يوم الثلاثاء القادم.