اتحاد تجاري دولي بقيادة كوريا الجنوبية يفوز بمشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

Photo : YONHAP News

نجح اتحاد تجاري دولي بقيادة شركة "بوسكو" القابضة الكورية الجنوبية و"سام سونغ" للهندسة في الفوز بمشروع لتطوير وبناء مصنع للهيدروجين الأخضر على نطاق واسع في سلطنة عمان.ووفقا لشركة "بوسكو" القابضة اليوم الخميس، وقع الاتحاد التجاري، الذي يضم 6 شركات من 3 دول، اتفاقية مع شركة "هيدروجين عمان" في العاصمة العمانية مسقط أمس.وتتعلق الصفقة ببناء مصنع للهيدروجين الأخضر بطاقة سنوية تبلغ 220 ألف طن في منطقة الدقم التي تقع على بعد حوالي 450 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة العمانية، مع تولي الإنتاج في المنشأة لمدة 47 عاما.والشركات الست المشاركة في الاتحاد هي: شركة "بوسكو" القابضة، وشركة "سام سونغ" للهندسة، وشركة كوريا الجنوبية للطاقة، وشركة الكهرباء الشرقية-الغربية الكورية، وشركة "إنجي" الفرنسية، وشركة "بي تي تي إي بي" التايلاندية الحكومية. وتمتلك الشركات الكورية الأربع مجتمعة 64% من المشروع.وسيقوم اتحاد الشركات ببناء مجمع للطاقة المتجددة بقدرة 5 غيغاواط ومحطة لتوليد الطاقة الهيدروجينية، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأمونيا على أرض تبلغ مساحتها 340 كيلومترا مربعا.ومن المقرر أن يبدأ البناء في عام 2027 ويستمر حتى عام 2030، بتكلفة إجمالية تقدر بمليارات الدولارات.