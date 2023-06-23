لجنة الانتخابات تكتشف أكثر من 20 حالة فساد

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قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها اكتشفت أكثر من 20 حالة فساد تتمثل في تعيين أبناء أو أقارب موظفي اللجنة السابقين والحاليين.وأدلى الأمين العام للجنة المسؤولة عن مراقبة الانتخابات "هوه تشول هون" بهذا التصريح أمس الخميس خلال جلسة كاملة للجنة البرلمانية للإدارة العامة والأمن.وكان "هوه" يرد على سؤال من النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "جونغ بونغ مين" عن عدد الموظفين الذين تم العثور عليهم ولديهم صلة قرابة بالموظفين السابقين والحاليين.وفي أواخر الشهر الماضي، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن 10 من موظفيها هم أبناء مسؤولين سابقين أو حاليين من الدرجة الخامسة أو أعلى، بعد إجراء فحص شامل حول ما إذا كان قد تم توظيف أبناء أي من هؤلاء المسؤولين في اللجنة.ثم وجدت اللجنة المزيد من الحالات المماثلة بعد أن وسعت نطاق تحقيقاتها لتشمل جميع الموظفين من الدرجة السادسة وما دونها. كما نظرت في جميع صلات القرابة، وليس الأبناء فقط.وقد تم إجراء التحقيق الأخير بناء على موافقة الموظفين، وتم استبعاد الذين رفضوا الموافقة على الاستطلاع.ونتيجة لذلك، قد يرتفع العدد الإجمالي للموظفين باللجنة الذين يتبين ارتباطهم بموظفين سابقين أو حاليين بمجرد أن يكمل مجلس التدقيق والتفتيش ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية التحقيقات الخاصة بهما في فضيحة المحاباة والمحسوبية.