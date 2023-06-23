سيول تحث الشرطة الفرنسية على إجراء تحقيق سريع في وفاة سائح كوري

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن بعثتها الدبلوماسية في فرنسا دعت الشرطة هناك إلى إجراء تحقيقات سريعة وعادلة لتحديد سبب وفاة سائح كوري توفي في محطة لمترو أنفاق في باريس الأسبوع الماضي.وصرح المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" للصحفيين أمس الخميس بأن سيول تتواصل مع السلطات الفرنسية بشأن التقدم في تحقيقاتها.وأضاف "ليم" أن البعثة الدبلوماسية الكورية تتواصل أيضا عن كثب مع أفراد أسرة المتوفى وتقدم الدعم ذي الصلة، بما في ذلك الإخطار بأي تحديثات في التحقيقات.وقد تم العثور على السائح، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره كان يسافر بمفرده في فرنسا، ميتا في إحدى محطات مترو باريس ليلة الاثنين الماضي.وتعتقد الشرطة المحلية أن السائح توفي بسبب صعق كهربائي في أثناء محاولته عبور خطوط السكة الحديد، لكن لم يتحدد بعد سبب الوفاة الدقيق.