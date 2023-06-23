يون يؤكد أن فيتنام شريك رئيسي لكوريا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن فيتنام شريك رئيسي لكوريا الجنوبية في الجهود المبذولة لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة للحرية والسلام والازدهار.وأدلى "يون" بهذا التصريح أمس الخميس عندما حضر مع السيدة الأولى "كيم كون هي" تجمعا للكوريين المقيمين في فيتنام في أحد الفاندق في العاصمة هانوي، وذلك في مستهل زيارته الرسمية التي تستغرق 3 أيام.وقال الرئيس إن العلاقات بين كوريا الجنوبية وفيتنام، التي احتفل البلدان بالذكرى الثلاثين على تأسيسها في العام الماضي، قد أحرزت تقدما ملحوظا، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستمثل بداية لـ30 عاما أخرى في مستقبل العلاقات بينهما.وأكد "يون" أن زيارته لفيتنام بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس الفيتنامي "فو فان تونغ" إلى سيول تشهد على قوة الصداقة بين البلدين.وقد حضر تجمع الخميس حوالي 300 ضيف، بمن في ذلك المدرب الكوري "بارك هانغ صو" الذي سبق له أن درب فريق كرة القدم الوطني الفيتنامي للرجال.