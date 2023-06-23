الرئيس يون يزور المعرض التجاري للمشاركة بين كوريا وفيتنام

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قام الرئيس "يون صوك يول" بزيارة لمعرض تجاري أمس الخميس للترويج للشركات الكورية في فيتنام وتعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية الثنائية بين البلدين.وقام "يون" بجولة في معرض المشاركة بين كوريا وفيتنام الذي أقيم في مركز المؤتمرات في هانوي، والذي نظمته وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول، بالتزامن مع زيارته الرسمية إلى فيتنام.وتضمن المعرض جناحا خاصا للصناعات الكورية، بحيث يمكن للزوار تجربة المنتجات التي تصنعها الشركات الكورية، بالإضافة إلى برنامج للاستشارات التجارية للتوصيل بين الشركات الكورية والمشترين الفيتناميين المحتملين، ومهرجان الطعام الكوري.كما زار "يون" حدثا بعنوان "التحدي الكبير" ضمن المعرض، حيث شجع رواد الأعمال الشباب من فيتنام والدول الأعضاء الأخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا.وقال المكتب الرئاسي إن الحكومة تخطط لدعم الشركات الكورية التي تتعاون مع الحكومة الفيتنامية لتعزيز التبادلات الثنائية النشطة للأجيال القادمة.