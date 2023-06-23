الرئيس يون يحضر حدثا للتبادل الثقافي بين كوريا وفيتنام

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حضر الرئيس "يون صوك يول" حدثا ثقافيا يضم عروضا لفنانين من كوريا الجنوبية وفيتنام، في اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى فيتنام أمس الخميس.وفي الليلة الكورية الفيتنامية للتبادل الثقافي، التي أقيمت في مركز المؤتمرات الوطني في هانوي، أقيمت عروض لفنانين من بينهم "كي هيون" عضو فرقة "مونستا إكس" الكورية، وفرقة "إيه بي 61 إكس"، بالإضافة إلى فنانين فيتناميين مثل "مونو" و"مين".وشاهد الرئيس والسيدة الأولى "كيم كون هي" العروض مع حوالي 3 آلاف شخص، من بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال من البلدين، وجمهور الكيبوب في فيتنام، وطلاب من مؤسسات تعليم اللغة الكورية، وطلاب كوريون جنوبيون يدرسون في فيتنام.وبعد العرض التقى الرئيس "يون" بالفنانين للتعبير عن الثناء والتشجيع.وقال المكتب الرئاسي إن العرض تم تنظيمه لتقوية الروابط الثقافية بين البلدين، وتعزيز الصداقة والانسجام بين الأجيال القادمة.