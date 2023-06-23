الرئيس يون يعقد قمة مع الرئيس الفيتنامي اليوم الجمعة

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سيعقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع الرئيس الفيتنامي "فو فون ثونغ" اليوم الجمعة في فيتنام.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" إن الرئيسين سيناقشان سبل توسيع وتطوير العلاقات الثنائية، والتي تمت ترقيتها إلى علاقات مشاركة استراتيجية شاملة في نهاية العام الماضي.وأشار "لي" إلى أن فيتنام هي ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، وهي شريك تعاوني رئيسي بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، موضحا أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس يون حاليا هي أول زيارة من نوعها إلى إحدى دول آسيان منذ توليه منصبه في العام الماضي.وقال المتحدث إن البلدين سيوقعان 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة "يون" لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الثنائية والتعاون.كما سيعقد الرئيس "يون" اجتماعات مع كبار المسؤولين الفيتناميين، بمن في ذلك الأمين العام للحزب الشيوعي "نغوين فو ترونغ" ورئيس الوزراء "فام مينه شين" ورئيس البرلمان "فونغ دين هوي".وقبل تلك الاجتماعات، يخطط "يون" لزيارة قبر الزعيم الفيتنامي "هو تشي مين".وسوف يحضر الرئيس أيضا اجتماع غداء مع رجال الأعمال الكوريين في فيتنام، بالإضافة إلى منتدىً للأعمال يحضره مسؤولون حكوميون وشركات كبرى من كلا البلدين.