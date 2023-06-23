مورغان ستانلي تبقي على كوريا ضمن قائمة الأسواق الناشئة

فشلت كوريا الجنوبية مرة أخرى في الانضمام إلى قائمة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال" التي تضم "الأسواق المتقدمة".وفي المراجعة السنوية للأسواق العالمية الصادرة أمس الخميس، أبقت الشركة العالمية المزوِّدة لبيانات الاستثمار والخدمات التحليلية، كوريا الجنوبية ضمن قائمة "الأسواق الناشئة".وتصنف "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال" الدول على أساس التنمية الاقتصادية، وحجم وسيولة أسواق الأسهم، وكذلك إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق، حيث يتطلب إدراجها في قائمة "الأسواق المتقدمة" البقاء أكثر من سنة كاملة ضمن قائمة المراقبة لأعلى تصنيف.وقالت الشركة العالمية إنها ترحب بالإجراءات المقترحة لتحسين وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الكورية، وسوف تراقب تأثير تنفيذها، موضحة أن إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة المراقبة لن يتحقق إلا بعد أن يشعر المستثمرون بالتحسن بالفعل.وأضافت أنها ستعيد تقييم إدراج كوريا الجنوبية ضمن قائمة المراقبة لأعلى تصنيف بعد مراقبة تأثير التعديلات المتوقعة في يونيو من العام القادم.