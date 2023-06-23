الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الرئيس يون يشجع طلاب اللغة الكورية في فيتنام

Write: 2023-06-23 10:52:25

الرئيس يون يشجع طلاب اللغة الكورية في فيتنام

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس "يون صوك يول" بمجموعة من الطلاب الفيتناميين الذين يتعلمون اللغة الكورية أمس الخميس.
وحضر الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" حدثا للترويج للغة الكورية في جامعة فيتنام الوطنية في هانوي، بعد وقت قصير من وصولهما إلى فيتنام في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، اطلع "يون" والسيدة الأولى على كتب اللغة الكورية والمواد التعليمية الأخرى المعروضة في الجامعة.
وقال "يون" إنه سمع أن الطلاب الفيتناميين متحمسون للغاية لتعلم اللغة الكورية، وأكد على أن كوريا تهتم بحماس الطلاب، ولذلك فسوف يرسل وزير التعليم إلى فيتنام للبحث عن سبل لدعمهم دراسيا.
كما تعهد الرئيس ببذل جهد قوي لتسهيل التعلم الملائم للعمل في مجال معين، مشددا على أن حكومته لن تدخر جهدا لتعزيز التبادلات بين الطلاب والباحثين من البلدين.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;