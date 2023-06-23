الرئيس يون يشجع طلاب اللغة الكورية في فيتنام

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التقى الرئيس "يون صوك يول" بمجموعة من الطلاب الفيتناميين الذين يتعلمون اللغة الكورية أمس الخميس.وحضر الرئيس "يون" والسيدة الأولى "كيم كون هي" حدثا للترويج للغة الكورية في جامعة فيتنام الوطنية في هانوي، بعد وقت قصير من وصولهما إلى فيتنام في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، اطلع "يون" والسيدة الأولى على كتب اللغة الكورية والمواد التعليمية الأخرى المعروضة في الجامعة.وقال "يون" إنه سمع أن الطلاب الفيتناميين متحمسون للغاية لتعلم اللغة الكورية، وأكد على أن كوريا تهتم بحماس الطلاب، ولذلك فسوف يرسل وزير التعليم إلى فيتنام للبحث عن سبل لدعمهم دراسيا.كما تعهد الرئيس ببذل جهد قوي لتسهيل التعلم الملائم للعمل في مجال معين، مشددا على أن حكومته لن تدخر جهدا لتعزيز التبادلات بين الطلاب والباحثين من البلدين.