الحكومة الكورية تخطط لإشاء 10 شركات يونيكورن للتكنولوجيا المناخية

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة تخطط لإنشاء 10 شركات يونيكورن للتكنولوجيا المناخية تصل قيمة كل منها إلى مليار دولار، وخلق 100 وظيفة جديدة، حتى عام 2030.وأضاف "هان" في اجتماع عقد أمس الخميس لجميع أعضاء لجنة 2050 للحياد الكربوني والنمو الأخضر أن الحكومة ستجعل صناعة التكنولوجيا المناخية محرك نمو جديدا في عصر الحياد الكربوني.وأكد على ضرورة تعزيز صناعة التكنولوجيا المناخية من أجل تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة الكورية لتحقيق الحياد الكربوني، والحفاظ على التفوق الكوري في المنافسة التكنولوجية العالمية، مشيرا إلى أن صناعة التكنولوجيا المناخية تعد مجالا واعدا ويشهد تطورا سريعا.وخلال الاجتماع، أعلنت الحكومة أنها تقدم دعما ماليا يبلغ 145 حوالي ١٤٥ تريليون وون لصناعة التكنولوجيا المناخية حتى عام 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص.