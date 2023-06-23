كوريا وفيتنام تعززان التعاون في مجال الطاقة النووية

أعلنت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية اليوم الجمعة أنها وقعت أمس الخميس مع المعهد الفيتنامي لأبحاث الطاقة النووية مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال المفاعلات النووية صغيرة الحجم.وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الجانبان في تكنولوجيا المفاعلات النووية وتصميمها وسلامتها، والاعتماد على الجيل الجديد من المفاعلات النووية في تحقيق الحياد الكربوني، وتدريب القوى العاملة في مجال الطاقة النووية.وكانت فيتنام قد ألغت في عام 2016 خطتها لبناء محطات للطاقة النووية عن طريق الحصول على قروض من روسيا واليابان، وتوقعت الشركة الكورية أن تدرس الحكومة الفيتنامية بشكل جدي بناء محطات للطاقة النووية نظرا لأن النقص في عرض الكهرباء يؤثر سلبا على الاقتصاد الفيتنامي.