السعودية تسعى للتعاون مع كوريا في طاقة الهيدروجين والذكاء الاصطناعي

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عرضت المملكة العربية السعودية اقتراحا على الحكومة والشركات الكورية للتعاون في مجال الطاقة الهيدروجينية والذكاء الاصطناعي.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية إن الوزير "وان هي يونغ" الذي يقوم حاليا بزيارة للسعودية على رأس وفد اقتصادي كوري، قد التقى أمس الخميس مع كل من وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز"، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي "ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل"، وبحث معهما القضايا المتعلقة بسبل زيادة التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الجديدة.وأعرب وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان" عن أمله في زيادة التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، مشيرا إلى أن السعودية لديها بيئة مناسبة لصناعة الهيدروجين، بما في ذلك كثافة أشعة الشمس والرياح، بالإضافة إلى الرغبة في تطوير هذه الصناعة.وفي المقابل قال الوزير الكوري إن وزارته سوف تتعاون مع الوزارات السعودية ذات الصلة لإنشاء نظام للتعاون المستقر في مجال الطاقة الهيدروجينية.كما أعرب الوزير السعودي عن اهتمامه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.وعلى هامش زيارة الوزير "وان" للسعودية، وقّعت شركة "ديه يونغ تشيه بي" الكورية مع شركة "آي تشارج" السعودية مذكرة تفاهم خاصة بتوسيع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.وبموجب هذه المذكرة، سيتم بناء أكثر من 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في أنحاء مختلفة من السعودية حتى نهاية العام القادم.