الدولية الصين تصدر لكوريا الشمالية 58 مادة محظور تصديرها لبيونغ يانغ

كشف تقرير بثه راديو صوت أمريكا نقلا عن بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الصينية، أن الصين صدّرت لكوريا الشمالية في شهر مايو الماضي 58 مادة كان مجلس الأمن الدولي قد حظر على دول العالم تصديرها لبيونغ يانغ.

وبلغ إجمالي قيمة المواد المحظورة التي تم تصديرها لكوريا الشمالية في شهر مايو الماضي 225 ألف دولار، وبلغ وزنها حوالي 100 طن.

وأضاف راديو صوت أمريكا أن الصين صدرت ما قيمته حوالي 72 ألف دولار من المواد المحظورة في شهر فبراير الماضي ولأول مرة منذ 3 أعوام ونصف منذ بدء مجلس الأمن في فرض الحظر.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في عام 2017 حظرا على تصدير أنواع محددة من الآلات والأدوات الإلكترونية والألياف الحديدية إلى كوريا الشمالية.