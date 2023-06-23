هيئات الإذاعة والتلفزيون العالمية تبدي قلقها من الطريقة الجديدة لجمع رسوم كي بي إس

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أصدر فريق العمل التابع لوسائل الإعلام العامة، وهو هيئة استشارية بين رؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة على مستوى العالم، بيانا مشتركا أمس الخميس أعرب فيه عن قلقه إزاء خطة الحكومة الكورية لفصل رسوم ترخيص مشاهدة كي بي إس عن فواتير الكهرباء المنزلية.وقال البيان إن فصل رسوم الترخيص عن فواتير الكهرباء المنزلية سوف يتسبب في تعرض كي بي إس لخسائر مالية خطيرة، وهو ما سيؤثر سلبا على تنفيذ واجباتها العامة، كما سيؤدي إلى تدهور جودة البرامج والخدمات المقدمة للمشاهدين الكوريين، وتعرض الأسس الجذرية للبث العام في كوريا للخطر.وقالت "كاثرين تيت" رئيسة فريق العمل لوسائل الإعلام العامة ورئيسة هيئة الإذاعة الكندية إن نجاح وسائل الإعلام العامة يعتمد على الدعم المالي المستدام ضمن إطار احترام هيكلتها وضمان استقلالية برامجها، معربة عن أمل الفريق في ضمان الاستقرار المالي لكي بي إس كي تتمكن من تنفيذ مهامها العامة.