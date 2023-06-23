الرئيس يون يؤكد تعزيز التعاون مع فيتنام في مواجهة القضية النووية لكوريا الشمالية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" إن الأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية تهدد الأمن الإقليمي، مؤكدا على أن سيول سوف تعزز التعاون مع فيتنام ودول جنوب شرق آسيا في مواجهة تلك التهديدات.جاء ذلك في بيان إعلامي مشترك صدر في ختام محادثات القمة مع الرئيس الفيتنامي "فو فان تونغ" اليوم في هانوي، حيث أكد أن فيتنام هي دولة شريكة رئيسية لاستراتيجية كوريا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومبادرة التضامن بين كوريا وآسيان.ووضع الرئيسان الكوري والفيتنامي خطة لتنفيذ علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة في محادثات القمة بينهما والجلسة الموسعة للقمة.وقال الرئيس "يون" إن كوريا وفيتنام اتفقتا على تعزيز التعاون الاستراتيجي في المجالات الدبلوماسية والأمنية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد محادثات لوزيري الخارجية والدفاع من البلدين بشكل منتظم، كما سيتم أيضا تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والصناعات الدفاعية.وأكد أن كوريا الجنوبية ستقدم لفيتنام دعما ماليا تقدر قيمته 4 مليارات دولار حتى عام 2030 لدعم تنميتها الاقتصادية، و200 مليون دولار أخرى خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2027 لتخصيصها في الشؤون الصحية والتعليمية والتحول الرقمي.وقال الرئيس "يون" إن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي للوصول بقيمة التبادلات التجارية بينهما إلى 150 مليار دولار حتى عام 2030.