زيادة قيمة الودائع الكورية بالعملات الأجنبية بـ5.4 مليار دولار

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية قد بلغت 96 مليارا و790 مليون دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة مقدارها 5.4 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر أبريل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا زيادة بعد أن سجلت انخفاضا لأربعة أشهر متتالية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.وحسب العملات، بلغت قيمة الودائع بالدولار الأمريكي 82.29 مليار دولار في نهاية مايو، بزيادة مقدارها 3.09 مليار دولار مقارنة بنهاية أبريل، فيما زادت قيمة الودائع باليورو الأوربي بمقدار 1.29 مليون دولار لتصل إلى 5.74 مليار دولار.أما قيمة الودائع بالين الياباني فبلغت 6.25 مليار دولار في نهاية مايو، بزيادة مقدارها 930 مليون دولار عن الشهر الأسبق.