سيول تشدد على أن مسألة تشغيل نظام ثاد الصاروخي ليست قابلة للتفاوض

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أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة لا تزال تتمسك بموقفها الثابت بأن مسألة تشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" تتعلق بالسيادة الأمنية الوطنية، وأنها لن تكون موضع تفاوض.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن نظام "ثاد" يعد وسيلة لحماية أمن وسلامة الشعب الكوري الجنوبي من تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تتعامل مع قضية "ثاد" بحيث لا تتسبب في حدوث حاجز يعرقل العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، وذلك بناء على التفاهم المشترك بين البلدين بهذا الشأن.وكان وزيرا الخارجية الكوري والصيني قد اتفقا في الرأي على أهمية ألا تعرقل قضية "ثاد" العلاقات بين سيول وبكين، وذلك في المحادثات التي عقدت بينهما في شهر أغسطس من العام الماضي في مدينة "تشنغ تاو" الصينية.وقد أعلنت وزارة الدفاع الكورية أول من أمس الأربعاء عن الانتهاء من تقييم الأثر البيئي في موقع نظام "ثاد"، الموجود في منطقة ريفية وسط البلاد، موضحة أنها سوف تضع اللمسات الأخيرة لتطبيع تشغيل قاعدة نظام "ثاد".