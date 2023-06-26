القوات البحرية الكورية الجنوبية تنضم إلى تدريبات باسيفيك فانغارد

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ستشارك القوات البحرية الكورية الجنوبية في مناورات بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في المياه قبالة جزيرة "غوام" في أوائل الشهر القادم من أجل تعزيز القدرات العملياتية المشتركة.وقالت القوات البحرية الكورية أمس الأحد إنها ستشارك في تدريبات "باسيفيك فانغارد" المقرر إجراؤها في الفترة من 1 إلى 12 يوليو، وتشارك فيها القوات البحرية للولايات المتحدة وأستراليا واليابان.وقد أرسلت القوات البحرية الكورية المدمرة "مون مو" التي يبلغ وزنها 4400 طن إلى تلك التدريبات، التي ستشارك فيها سفن وغواصات وطائرات من القوات البحرية للدول الأربع، في عمليات بحرية مختلفة، بما في ذلك الحرب ضد الغواصات، والتدريب على الحرب الجوية.يذكر أن تدريبات "باسيفيك فانغارد" عبارة عن تدريبات بحرية سنوية مشتركة لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة بين الدول الأربع، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بهدف الاستجابة للأزمات والحفاظ على السلام والاستقرار للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتعتبر هذه التدريبات على نطاق واسع تدريبات يتم إجراؤها بقيادة الولايات المتحدة بهدف احتواء الصين، وقد شاركت القوات البحرية الكورية فيها منذ عام 2019.