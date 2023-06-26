هيون ديه تفوز بعقد قيمته 5 مليارات دولار لبناء مصنع للبتروكيماويات في السعودية

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صرحت الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأحد بأن شركة "هيون ديه" للهندسة والإنشاءات وقعت عقدا بقيمة خمسة مليارات دولار مع شركة "أرامكو" المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية، لبناء مجمع للبتروكيماويات هناك.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية في بيان أصدرته أمس إن شركة "هيون ديه" للهندسة والإنشاءات وقعت مع شركة "أرامكو" العقد يوم السبت، وسوف تبني بموجبه "هيون ديه" مجمعا للبتروكيماويات في منطقة "الجبيل" في شرق المملكة العربية السعودية.ويمثل العقد الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار أكبر صفقة تفوز بها شركة كورية جنوبية من المملكة العربية السعودية. وقد حصلت كوريا الجنوبية على طلبات شراء بقيمة 13.7 مليار دولار على الأقل لمشروعات البناء الخارجية في النصف الأول من هذا العام، متجاوزة بالفعل الرقم المسجل في عام 2022 بأكمله.وقال وزير الأراضي الكوري "وان هي ريونغ"، الذي حضر حفل توقيع العقد في المملكة العربية السعودية، إن الصفقة جاءت بعد اتفاق الرئيس "يون صوك يول" مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" خلال قمتهما في شهر نوفمبر الماضي، على تطوير العلاقات الثنائية إلى علاقات مشاركة استراتيجية موجهة نحو المستقبل، والسعي إلى تعاون اقتصادي واسع النطاق في مجالات الطاقة والبنية التحتية.