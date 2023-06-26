تفعيل نظام الاستجابة للأزمات في مواجهة الأمطار الموسمية

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قررت الحكومة الكورية تنشيط نظام الاستجابة للأزمات في مواجهة الأمطار الموسمية الكثيفة التي تتوسع بدءا من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية، اليوم الاثنين.وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه تم تفعيل "المستوى الأول" من الاستجابة لحالات الطوارئ، بواسطة نظام التعامل المركزي مع الكوارث بدءا من الساعة 3 من صباح اليوم الاثنين، مع تعديل مستوى التنبيه من الأزمات أيضا من "الانتباه" إلى "الحذر".وجاءت هذه التدابير في الوقت الذي تم فيه إصدار تحذيرات من الأمطار الغزيرة، التي كانت في البداية في مناطق جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية أمس الأحد، لتشمل أيضا مقاطعات جنوب وشمال "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا" بدءا من صباح اليوم.ودعا المقر الرئيسي الوكالات ذات الصلة لمنع وصول الناس إلى المناطق التي يحتمل أن تشهد فيضانات أو انهيارات أرضية، وإنقاذ السكان والزوار بسرعة.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن معظم المناطق ستشهد غدا الثلاثاء أمطارا غزيرة تتراوح معدلاتها من 20 إلى 40 ملليمترا في الساعة، مصحوبة برعد وبرق ورياح.