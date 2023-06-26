الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

ارتفاع أسعار الأغذية في كوريا يتجاوز النمو في الدخل المتاح

Write: 2023-06-26 11:10:42

ارتفاع أسعار الأغذية في كوريا يتجاوز النمو في الدخل المتاح

Photo : YONHAP News

أوضحت بيانات جديدة أن النمو في أسعار المواد الغذائية الأساسية قد تجاوز بشكل كبير النمو في الدخل المتاح للأسر خلال الربع الأول من هذا العام.
ووفقا لخدمة المعلومات الإحصائية الكورية التي تديرها هيئة الإحصاءات الكورية، اليوم الاثنين، بلغ متوسط الدخل المتاح لكل أسرة ثلاثة ملايين و991 ألف وون خلال الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، بارتفاع نسبته 3.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزاد الدخل المتاح بعد الضرائب ومساهمات المعاشات التقاعدية واشتراكات التأمين للأسر ضمن العشرين % الأقل دخلا، بمتوسط بلغ 1.3% فقط مقارنة بالعام الماضي.
وفي المقابل، قفزت أسعار الأطعمة المصنعة التي تفضلها العديد من الأسر بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الوجبات في المطاعم بنسبة 7.5%، كما نمت أسعار الأطعمة الشعبية مثل الخبز والوجبات الخفيفة والراميون والآيس كريم بأكثر من عشرة بالمائة خلال نفس الفترة.





قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;