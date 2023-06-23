تأجيل عملية إكمال نفق تحت البحر لإطلاق مياه فوكوشيما

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قررت الحكومة اليابانية تأجيل عملية الانتهاء من مشروع بناء نفق تحت سطح البحر يهدف إلى إطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.وأوضح تقرير بثه تلفزيون "قوكوشيما" المركزي أمس الأحد أنه لن يتم بناء نفق تحت البحر بالكامل حتى يوم الاثنين أو ما بعد ذلك.وجاء هذا التأجيل بسبب قرار شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، وهي الشركة المشغلة للمحطة النووية، بوقف تحريك المعدات الثقيلة المستخدمة في بناء النفق نتيجة لارتفاع موجات المحيط.وتخطط الشركة لإجراء محاولة جديدة لتحريك المعدات اليوم الاثنين. ويقع النفق على بعد كيلومتر واحد من المحطة النووية. وسوف يتم استخدام هذا النفق لتصريف المياه المشعة التي يعالجها نظام معالجة السوائل المتقدم في مياه البحر.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تقوم هيئة التنظيم النووي اليابانية بإجراء فحص نهائي حول وظائف المنشآت المصممة لإطلاق المياه بعد غد الأربعاء، بعد إجراء تجارب على التشغيل لمدة أسبوعين كانت قد بدأت يوم 12 يونيو الجاري.