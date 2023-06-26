الحكومة الكورية تسعى لتخفيف متطلبات تأشيرات العمال المهرة

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتخفيف متطلبات تأشيرات العمال المهرة في محاولة لمعالجة النقص في القوى العاملة لدى الشركات المحلية.وقالت وزارة العدل أمس الأحد إنها ستقلل من العدد المطلوب لسنوات الخبرة من أجل العمل في كوريا الجنوبية للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إي-7-4، بمقدار عام واحد لتكون أربعة أعوام.وجاءت هذه الخطوة وسط انتقادات بأن متطلبات تأشيرة العمال المهرة، التي تم تطبيقها في عام 2017 لتلبية الطلب المحلي على العمال الأجانب المؤهلين والمستقرين، كانت صعبة للغاية في جذب العاملين بتأشيرات ذات مدد قصيرة.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيف القيود الحالية التي تسمح لشركة واحدة بتوظيف ما يصل إلى ثمانية أجانب بتأشيرة "إي-7-4" أيضا للسماح بتوظيف ما يصل إلى 30% من القوى العاملة للشركة.وتدرس الوزارة أيضا التوسع في تعيينات "إي-7-4" هذا العام بأكثر من مقدار الخمسة آلاف وظيفة، التي كان مخططا لها في البداية.