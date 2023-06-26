سفير كوريا لدى الولايات المتحدة يؤكد على دور القوة في الحفاظ على السلام

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أكد سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية القوة في الحفاظ على السلام. جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال السنوي على ذكرى الحرب الكورية، أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن.ووفقا للسفارة الكورية الجنوبية لدى الولايات المتحدة، أدلى السفير "تشو هيون دونغ" بذلك التصريح خلال الحفل الذي أقامته السفارة أمس الأحد بمناسبة الذكرى الـ73 على اندلاع الحرب الأهلية الكورية.وقال "تشو" إنه على الرغم من مرور سبعة عقود منذ توقيع اتفاقية الهدنة، ومرور جيل منذ سقوط جدار برلين، فإن كوريا الشمالية تواصل تهديداتها الخطيرة القائمة على طموحاتها النووية والصاروخية.وشدد السفير "تشو" على أن السلام يمكن الحفاظ عليه بناء على القوة، وقدم الشكر لقدامى المحاربين الأمريكيين وعائلاتهم على شجاعتهم وخدماتهم وتضحياتهم التي مكنت كوريا الجنوبية من القيام من أنقاض الحرب وأن تتمتع أجيالها التالية بالسلام والازدهار وثمار الديمقراطية.