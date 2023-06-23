الرئيس يون يعود لكوريا بعد اختتام جولته في فرنسا وفيتنام

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عاد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الأحد إلى العاصمة سيول بعد اختتام جولته التي شملت كلا من فرنسا وفيتنام، واستغرقت 6 أيام.وفي أثناء زيارته لفرنسا، قام الرئيس "يون" بأنشطة ترويجية لاستضافة إكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان الكورية، حيث ألقى خطابا باللغة الإنغليزية في مؤتمر الجمعية العامة للمنظمة الدولية للمعارض، وأجرى لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة.كما تم خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم مع 6 شركات أوربية لاستثمار 940 مليون دولار في كوريا الجنوبية.وشدد الرئيس "يون" في كلمة ألقاها في منتدى باريس للرؤى الرقمية على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد للرقمنة، وعرض اقتراحا لإنشاء منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة لتعمل على وضع مبادئ أساسية لقواعد الأخلاق الرقمية لتحقيق ذلك الغرض.وفي أثناء زيارته لفيتنام، عقد الرئيس "يون" محادثات قمة مع نظيره الفيتنامي "فو فان ثونغ"، واتفق معه على تعزيز التعاون في سلاسل التوريد، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتقوية التعاون الأمني بين البلدين.