الرئيس يون يدعو الشعب إلى تذكر الجنود الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب الكورية

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ودعا الشعب الكوري إلى تذكر الجنود الذين ضحوا بأرواحهم خلال الحرب الأهلية الكورية.جاء ذلك في كلة ألقاها الرئيس حول الذكرى الثالثة والسبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، خلال زيارته لمعرض خاص أقيم احتفالا بالذكرى السبعين على إقامة التحالف الكوري الأمريكي، حيث قال أيضا إن الولايات المتحدة كانت قد قررت المشاركة في الحرب الكورية للحفاظ على الحرية في كوريا الجنوبية، وأكد أنه لن ينسى أبدا التضحيات التي قدمها جنود البلدين.وقد رافق الرئيس "يون" في زيارته للمعرض عدد من الجنود الذين شاركوا في الحرب الكورية، وأحفادهم والشباب من البلدين.وخلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة ذكرى اندلاع الحرب الأهلية الكورية، منحت الحكومة الكورية وسام الاستحقاق العسكري لثلاثة جنود تم مؤخرا تأكيد إنجازاتهم في الحرب.وأكد رئيس الوزراء "هان دوك سو" في كلمة ألقاها في الاحتفال على ضرورة إدراك أن الحرية والسلام والازدهار التي تتمتع بها كوريا الجنوبية حاليا ن تأتي نتيجة تضحيات الجنود المشاركين في الحرب الكورية.وشدد على أن الحكومة ستدافع عن أمن البلاد من خلال القدرة الدفاعية الذاتية القوية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية مازالت تشكل تهديدا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع.