كوريا تصعد لدور الأربعة في كأس آسيا للشباب تحت سن 17 عاما

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استطاع المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم تحت سن 17 عاما الصعود إلى دور الأربعة في بطولة كأس آسيا للشباب، بعد فوزه على نظيره التايلاندي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في تايلاند أمس الأحد.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد حصلت على تذكرة للتأهل لنهائيات كأس العالم للشباب تحت سن 17 عاما، والتي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من العاشر من نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر القادم، كما ستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تتمكن فيها كوريا من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب.وسوف يلتقي المنتخب الكوري في دور الأربعة يوم الخميس القادم مع الفائز في المباراة التي ستقام اليوم بين المملكة العربية السعودية وأوزباكستان.وقد نالت كوريا الجنوبية لقب البطولة مرتين في عامي 1986 و2002.