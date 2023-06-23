الجيش الكوري الجنوبي ينتشل قمرا اصطناعيا يفترض أنه كوري شمالي

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قال تقرير بثته هيئة الإذاعة الكورية كي بي إس إن الجيش الكوري الجنوبي نجح في انتشال قمر اصطناعي يفترض أنه كان على متن الصاروخ الكوري الشمالي الذي تحطم في البحر الغربي عقب إطلاقه مؤخرا.وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن القوات البحرية الكورية الجنوبية قد انتشلت من البحر الغربي خلال الأسبوع الماضي ما يفترض أنه القمر الاصطناعي "مالليكيونغ 1" الذي كان على متن صاروخ الفضاء الكوري الشمالي "تشولليما 1" الذي سقط في البحر يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي.وتم نقل القمر الاصطناعي إلى معهد العلوم الدفاعية بواسطة طائرة هليكوبتر فور انتشاله، حيث من المتوقع أن يتم استخدامه في التعرف على مستوى تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية التجسسية في كوريا الشمالية.وقال مسؤول عسكري إن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تجري حاليا تحليلات على الحطام الذي تم انتشاله.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد نجح في انتشال حطام لصاروخ الفضاء الكوري الشمالي يوم الخامس عشر من شهر مايو الماضي.ويستمر الجيش في البحث عن أي حطام آخر في البحر العربي.