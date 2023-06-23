الحكومة الكورية تعزز التفتيش الإشعاعي في مزارع الملح

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وسط زيادة المخاوف من احتمال تعرض مزارع الملح في كوريا الجنوبية لتلوث إشعاعي بسبب تصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، ستقوم الحكومة الكورية بتعزيز عمليات التفتيش الإشعاعي في مزارع الملح.وقال نائب وزير البحار والثروة السمكية "سونغ سانغ كون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة ستقوم بتوسيع نطاق التفتيش النووي ليشمل أكثر من 35 مزرعة للملح شهريا بدءا من شهر يوليو القادم.وأضاف "سونغ" أن الحكومة ستجري تفتيشا للأمان الإشعاعي على الملح البحري، مشيرا إلى أنها بدأت في شهر أبريل الماضي في إجراء تفتيش إشعاعي في 10 مزارع للملح شهريا.وقد بدأت وزارة البحار والثروة السمكية والشرطة البحرية والحكومات الإقليمية أمس الأحد في إجراء تفتيش مشترك لإمدادات ملح البحر، وسوف يستمر هذا التفتيش حتى يوم التاسع والعشرين من يونيو الجاري.