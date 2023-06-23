منشقون كوريون شماليون يرسلون منشورات مناهضة لبيونغ يانغ

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أعلنت رابطة "حملة تحرير كوريا الشمالية"، وهي منظمة للمنشقين الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية، أنها قد أرسلت منشورات مناهضة لبيونغ يانغ وكميات من الأدوية، إلى كوريا الشمالية باستخدام بالونات.وقال رئيس الرابطة "بارك سانغ هاك" إن الرابطة أرسلت 20 بالونا تحمل 200 ألف منشور مناهض لبيونغ يانغ، و10 آلاف من كمامات الوجه، و50 ألف حبة من دواء "تايلينول" المخفض للحرارة والمسكن للآلام، وحوالي 200 كتيب، من مدينة "كيم بو" بمقاطعة كيونغ كي، في الساعة العاشرة من مساء أمس الأحد.وكانت الرابطة قد أرسلت بالونات مماثلة إلى كوريا الشمالية في شهر أكتوبر من العام الماضي وفي شهر مايو الماضي.وقد أوضحت الحكومة الكورية الجنوبية موقفها الذي يقضي بالامتناع عن إرسال المنشورات مراعاة للوضع المتوتر الراهن في العلاقات بين الكوريتين، وقلق المواطنين المقيمين في المناطق القريبة من الحدود.