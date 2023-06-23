معدل الفقر النسبي لدى كبار السن في كوريا الأعلى في منظمة التعاون الاقتصادي

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أظهرت بيانات رسمية أن معدل الفقر بين كبار السن في كوريا الجنوبية هو الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الاثنين أن معدل الفقر النسبي لدى الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 66 عاما قد بلغ 43.2% في عام 2019، وهو أعلى معدل بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما كانت كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تجاوزت نسبة 40%.ويشير هذا المعدل إلى النسبة المئوية للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 50% من متوسط الدخل. وتشير بيانات عام 2019 إلى أن دخل أربعة من بين كل عشرة مواطنين كوريين من كبار السن كان أقل من 50% من المستوى المتوسط. وكان المعدل في إستونيا ولاتفيا في نطاق 30%، بينما كان المعدل في أستراليا والولايات المتحدة واليابان في نطاق 20%.وفي الوقت نفسه، كان المزيد من كبار السن يكسبون نفقات معيشتهم، فحتى عام 2021، من بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، كان 65% من كبار السن أو أزواجهم يكسبون نفقات معيشتهم، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بالعقد الماضي.