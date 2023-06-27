بدء تغيير نظام عد العمر في كوريا اعتبارا من الغد الأربعاء

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قالت وزارة التشريع الحكومية في كوريا الجنوبية إنه سيتم تطبيق نظام عد العمر الجديد اعتبارا من الأربعاء 28 يونيو، تنفيذا لتعديلات القانون المدني وقانون الإدارة العامة.وبموجب التعديلات، سيتم تحديد العمر الإداري للفرد بناء على تاريخ ميلاده، وهو ما سيتم تطبيقه على القوانين والعقود والوثائق الرسمية. وبذلك سيتم احتساب عمر المولود الجديد على أنه صفر عام، وسيتم قياس عمر الأطفال بالأشهر حتى يبلغوا عاما واحدا.وكان نظام عد العمر في كوريا على عكس الطريقة القياسية المعترف بها دوليا، حيث يبلغ عمر المولود عاما واحدا عند الولادة، ويكتسب عاما واحدا في اليوم الأول من السنة الجديدة، كما كانت هناك طريقة لعد عمر يتم فيها حساب عمر الشخص من الصفر عند الولادة وتتم إضافة سنة في الأول من يناير.وبذلك من المقرر أن يصبح الكوريون الجنوبيون أصغر بسنة أو سنتين في الأوراق الرسمية مع تطبيق هذه التغييرات. ويذكر أن إلغاء نظام عد العمر الكوري كان أحد تعهدات حملة الرئيس "يون صوك يول".