الترتيب لقمة بين كوريا والولايات المتحدة واليابان في واشنطن في أغسطس

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تنسق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان حاليا لعقد محادثات قمة بينها في واشنطن في أواخر شهر أغسطس القادم. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية أمس الاثنين نقلا عن مسؤولين حكوميين في كوريا الجنوبية واليابان.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يبحث القادة الثلاثة خلال تلك القمة سبل التعامل مع تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية، بما في ذلك المحاولة الثانية المحتملة من قبل كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يبحث القادة خلال القمة التطورات في خطتهم لتبادل المعلومات حول صواريخ كوريا الشمالية في الوقت الحقيقي خلال هذا العام. وقد أجرى قادة الدول الثلاث لقاء قصيرا في شهر مايو الماضي في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة السبع.وفي ذلك الوقت، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن نيته دعوة الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لعقد قمة ثلاثية إضافية في واشنطن.