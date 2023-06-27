بايدن يتحدث عن كوريا الشمالية في يوم الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب

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تحدث الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بشكل خاص عن كوريا الشمالية وروسيا وسوريا، في بيان وجهه بمناسبة يوم الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب، حيث دعا جميع دول العالم إلى الانضمام للجهود المبذولة للقضاء على التعذيب.وفي البيان الصادر في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أمس الاثنين، قال "بايدن" إن الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقضي على الأرواح والعائلات والمجتمعات محظورة في كل مكان وفي كل وقت. وأشار إلى أن هناك العديد من التقارير الموثوقة حول التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية واللا إنسانية من قبل الحكومة في كوريا الشمالية، بما في ذلك في معسكرات الاعتقال السياسي، وخاصة ضد النساء، مثل العنف الجنسي والإجهاض القسري.وأضاف أن الناس في جميع أنحاء العالم يتعرضون لانتهاكات مروعة لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم كل يوم، مشيرا إلى الوحشية المروعة التي تمارسها السلطات الروسية في الداخل وفي أوكرانيا.كما أشار إلى أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين في سوريا تم اقتيادهم قسرا وتعذيبهم، بينما لا تعرف عائلاتهم في الكثير من الأحيان عن مصيرهم ومكان وجودهم.ودعا بايدن جميع دول العالم للانضمام إليه في دعم إعادة التأهيل والعدالة للناجين من التعذيب واتخاذ إجراءات للقضاء على التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بشكل دائم.