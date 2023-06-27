شراء التبغ والكحول سيظل خاضعا لمفهوم العمر حسب الطريقة الكورية

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ستظل عملية شراء التبغ والكحول في كوريا الجنوبية خاضعة لمفهوم عد العمر حسب الطريقة التقليدية الكورية، على الرغم من اعتماد نظام السن الدولي في كوريا بدءا من الغد الأربعاء. وقالت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة اليوم الثلاثاء إنه حتى إذا تبنت الدولة المعيار الدولي الذي يبدأ عد العمر من الصفر عند الولادة ويضيف سنة في يوم الميلاد الفعلي في السنوات اللاحقة، فإن شراء التبغ والكحول سيظل خاضعا للطريقة التقليدية من أجل حماية الشباب.وينص القانون على أنه يمكن للناس شراء الكحول والتبغ اعتبارا من يوم 1 يناير من العام الذي من المقرر أن يبلغوا فيه سن 19 عاما حسب النظام الدولي. وفي ظل النظام التقليدي، الذي يضيف عاما إلى عمر كل شخص في كل عام جديد، يمكن لمن ولدوا في عام 2004 أو قبل ذلك شراء هذه المنتجات بغض النظر عن عيد ميلادهم الفعلي، ويمكن لمن ولدوا في 2005 القيام بذلك اعتبارا من 1 يناير من العام القادم.وقالت الوزارة إنه تم وضع معيار سن الشباب من أجل ضمان حرية الأنشطة الاجتماعية والتعليمية لمن يعتبرون بالغين وفقا للأعراف الاجتماعية، موضحة أن المعيار مطبق منذ عام 2001.