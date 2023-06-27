3 من بين كل 100 كوري لديهم خبرة في تعاطي المخدرات

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أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أن ثلاثة من بين كل 100 مواطن كوري جنوبي قد جربوا تعاطي المخدرات.وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤه لمدة عشرة أيام بدءا من 3 مايو على خمسة آلاف شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 19 و69 عاما، قال 3.2% منهم، أي ما يعادل 1.2 مليون مواطن، إنهم تعاطوا مخدرات مرة واحدة على الأقل.كما سأل الاستطلاع عما إذا كان المستجيبون قد سمعوا أو شهدوا تعاطي المخدرات من قبل أفراد الأسرة أو المعارف، وأجاب أكثر من 10% منهم بنعم. وقال أكثر من 9% ممن اعترفوا بتعاطي المخدرات إنهم فعلوا ذلك في العام الماضي، وقال 73% منهم إنهم تعاطوا في الشهر الماضي.وتظهر هذه النتائج أن كوريا تواصل الابتعاد عن وضعها كدولة "خالية من المخدرات"، والتي احتفظت بها حتى عام 2015، حيث استوفت ذلك المعيار مع عدد سنوي من مرتكبي جرائم المخدرات يقل عن 20 من بين كل 100 ألف شخص، أي بنسبة 0.02% من إجمالي عدد السكان.يذكر أن الاستطلاع أجرته شركة "هان كوك ريسيرش" عبر الإنترنت، بمستوى ثقة نسبته 95%، وهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 1.38%.