أكثر من 10 ملايين كوري شمالي في حاجة إلى مساعدات إنسانية

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قالت مجموعة دولية للتنمية والدعم إن أكثر من عشرة ملايين شخص في كوريا الشمالية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خارجية بسبب النقص الحاد في الغذاء.وجاء هذا التقييم في تقرير نشرته منظمة "مبادرات التنمية" التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، يوم 20 يونيو، بعنوان "تقرير المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2023"، حيث قالت إنه منذ عام 2019، كان لدى كل من كوريا الشمالية واليمن وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وفنزويلا باستمرار أكثر من عشرة ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدات.وقدر التقرير عدد الكوريين الشماليين المحتاجين للمساعدات في العام الماضي بحوالي 10.4 مليون شخص، وهو المستوى الـ14 عالميا.وتم تصنيف كوريا الشمالية على أنها دولة في فئة "بي3+"، من حيث حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.